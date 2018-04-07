Экс-нападающий «Спартака», «Локомотива», «Тоттенхэма» и сборной России по футболу, новый эксперт «Рейтинга Букмекеров» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» в 33-м туре английской Премьер-лиги сезона 2017/2018. Встреча состоится в субботу на стадионе «Этихад» в Манчестере. Эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что будет ничья.

Очередное дерби в эти выходные. Сложно предсказывать эту встречу, особенно после такого поражения «Ман Сити» от «Ливерпуля». Если смотреть по игре и по составу, мне кажется, что «Манчестер Сити» выглядит посильнее, поинтереснее. Но Моуринью — тот тренер, который может настроить команду на большой, важный матч. И он умеет подобрать правильную тактику на такие встречи, которая поможет нейтрализовать сильные стороны соперника.

Думаю, что «Ман Сити» чемпионом все равно станет. А сейчас где-то в головах игроков может сидеть предстоящий матч с «Ливерпулем». Поэтому в этом манкунианском дерби, на мой взгляд, будет ничья. Скорее всего, по голу команды забьют, и будет счет 1:1.