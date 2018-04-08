Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ», постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич сделал прогноз на матч «Анжи» — «Спартак» в 25-м туре российской Премьер-лиги сезона 2017/2018. Встреча состоится в воскресенье на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что красно-белые победят.

«Анжи» неплохо выглядел против «Краснодара» в прошлом туре, сравнял счет в компенсированное время. И мы помним, что «Анжи» едва не выиграл в первом круге на «Открытие-Арене». Но тогда был другой «Спартак». А нынешний на ходу. И игра на Кубок России в Самаре наглядно это продемонстрировала. И Промес в порядке, и Зе Луиш был хорош, и Луис Адриано продолжает здорово действовать. В общем, что говорить, все и так все видели. Да, может быть, не самый лучший матч «Спартак» показал с «Тосно», но я все-таки буду больше отталкиваться от игры с Самарой.

Несмотря на то, что «Спартак» играет на выезде, он сильнее «Анжи». Осталось доказать это на поле. Не зря игроки «Крыльев» после игры говорили о том, что по игре «Спартак» сейчас лучшая команда в России. Давно «Спартак» не проигрывал в чемпионате — еще с августа прошлого года. Думаю, сейчас серия продлится.

Можно сыграть «Спартак» с форой (0), но коэффициент не очень высокий. Я предложу чистую победу «Спартака» за 1,81. Мне кажется, что красно-белые подвести не должны.