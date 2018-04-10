Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ», постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич записал видео с прогнозом на ответный матч «Рома» – «Барселона» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Эксперт предложил две ставки на этот поединок.

Снова у нас матчи еврокубков и в первую очередь поговорим о Лиге чемпионов: «Рома» — «Барселона». Все ясно уже в этой паре. «Барселона» уже готовится к матчу полуфинала. Пока, правда, не знает соперника. После 1:4 в столице Каталонии «Роме» будет отыграть практически нереально.

«Рома» смотрелась неплохо в первой игре, но «Барселона» в последних двух встречах, с «Ромой» и в чемпионате с «Леганесом», показала футбол процентов на 25-30 своих возможностей. Все равно одерживает победы убедительно и как некоторые любят говорить «с форой».

Редкий случай, так как я даже и не знаю, что вам предложить в качестве прогноза на эту игру. Потому что может быть все что угодно. Могут снова выдать фестиваль голов и результативный матч, где сыграет больше 3,5 мяча. Могут копаться в обороне. Понимая, что «Роме» не отыграться, «Барселона» не будет лезть вперед, поэтому может быть меньше трех или 3,5.

Нет у меня одного какого-то стопроцентного варианта, который бы я предложил, продуманный, качественный, серьезный. Поэтому, я думаю, что в этой игре можно по-хулиганить. Посмотрел статистику. «Рома» одна из лучших команда в Италии по заработанным угловым. «Интер» и «Рома» больше всех в Италии подают угловых. Я подумал, почему бы «Роме», если она захочет рискнуть, сыграть с первых минут агрессивно, сразу не заработать угловой?

Почему нет? У нее хорошие фланги, здорово подключаются защитник . Плюс когда у «Барселоны» фора в три мяча, то для нее не будет проблемой первой пропустить. «Рома» после 1:4 с «Барселоной». Потом еще играла с «Фиорентиной». Уступила со счетом 0:2, но я бы не сказал, что счет по игре. «Фиорентина» выглядела неплохо, но и у «Ромы» были моменты отыграться. Поэтому два поражения подряд, а сейчас домашний матч. Понимают, что закроются в международных матча, вот после этой игры с «Барселоной». Почему бы не попробовать и не сыграть этот вариант, а именно первый угловой будет заработан «Ромой». Коэффициент почти двойка. Давайте рискнем.

Я посмотрел линию и она с точки зрения угловых немного кривовата, на мой взгляд. Слишком большое преимущество отдается «Барселоне». Давайте сыграем наоборот, от «Ромы», что она пойдет и заработает и подаст первый угловой в матче за коэффициент почти двойка. Можно сыграть и победу «Ромы» по угловым с нулевой форой за 1,80. Это вот мои такие хулиганские мысли на этот матч, а вы уже думайте сами. Повторюсь, в этой игре может быть все, что угодно.

Наконец-то забил в Лиге чемпионов год спустя Луис Суарес. Почему бы не рассмотреть гол Суареса за коэффициент 1,94. Это просто такие мои мысли. Мой прогноз на эту встречу: победа римской команды с нулевой форой по угловым и то, что первый угловой в матче заработает команда Эусебио ди Франческо.