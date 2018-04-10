Известный футбольный комментатор, телеведущий и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Илья Казаков записал видео с прогнозом на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Ливерпуль». Эксперт ждет победу хозяев поля с разницей в один мяч.

Всем привет из Испании. Здесь такое солнечное небо, что хочется думать и говорить о футболе, ну и немножко щуришься в предвкушении таких матчей Лиги чемпионов.

Хочу поговорить об игре «Манчестер Сити» и «Ливерпуля». Игра любопытная и очень необычная. Необычная, в каком плане? «Манчестер Сити» впервые при Гвардиоле проиграл два ключевых матчах, пропустив в каждом из них по три мяча. Это, конечно, что-то из разряда супервызова.

Я думаю, что очень высокие коэффициенты на победу «Ливерпуля» в ответной игре вряд ли на всю свою привлекательность сыграют, потому что «Манчестер Сити» должен выиграть. Но все равно, какую бы он игру не показал, я не думаю, что «Ливерпуль» заставит соперника превзойти себя настолько, чтобы перечеркнуть преимущество, добытое в первой встрече.

Я думаю, что «Манчестер Сити» выиграет в один мяч и будет забито более полутора голов. Хорошего вам дня.