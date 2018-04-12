Известный футбольный комментатор, телеведущий и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Илья Казаков дал прогноз на ответный матч 1/4 финала Лиги Европы «Ред Булл Зальцбург» — «Лацио».

«Зальцбург» великолепно играет дома – в этом сезоне не проигрывает, играет часто «всухую». Но первая игра предопределила исход в этой паре, и, я думаю, с учетом первого матча австрийцам будет легче не проиграть. Была бы отдельна игра, то шансы римлян на успех были бы гораздо выше. А так в ответном матче я предлагаю с учетом существующих коэффициентов поставить на ничью, причем не самую голевую. Но представить, что обе команды не забьют, я не могу, поэтому при желании можно поставить на счет 1:1. Это мне кажется вполне вероятным. «Лацио», как мне кажется, должен «сушить» игру и действовать по счету первого матча.