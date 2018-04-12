Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ», постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич сделал прогноз на матч «Спортинг» — «Атлетико» в четвертьфинале Лиги Европы сезона 2017/2018. Ответная встреча состоится в четверг на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. Эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что обе команды забьют.

Пиренейское противостояние. «Атлетико» практически обеспечил себе место в полуфинале Лиге Европы. Выиграл он первый матч 2:0. Отыграть это будет очень тяжело. Наверное, «Спортинг» наиграл на свой гол в первой встрече. Был выход Желсона Фернандеша один на один, в конце потрясающий момент был у Монтейро. Как он пробил из убойной позиции выше… На голик свой «Спортинг» наиграл.



Другое дело, что после первой встречи у «Спортинга» большие проблемы внутри команды. Президент Карвалью публично рассказал о том, что недоволен игрой команды. Те пишут петицию, что президент неподобающим образом себя ведет, не поддерживает футболистов. В общем, все это не лучшим образом должно повлиять на коллектив перед ответной встречей.



Может быть, «Спортинг» слишком опасается и даже боится «Атлетико». А мадридцы всегда подходят к матчам такой степени важности с особым настроем. Игра против «Локомотива» в Москве говорит сама за себя. После домашних 3:0 можно было бы выпустить «Атлетико Б», и все равно бы мадридцы прошли. Но вышел основной состав и вынес «Локомотив» со счетом 5:1.



Здесь 2:0, комфортное преимущество. Но если «Спортинг» на свой гол уже наиграл, то и «Атлетико» шансик использует. Не все в порядке у «Атлетико» в обороне, по матчу с «Реалом» это было видно. Ян Облак несколько впечатляющих спасений совершил. Вполне может «Атлетико» пропустить, как это было в Копенгагене, в Москве.



Когда на вариант «обе забьют» дают больше «двойки», надо играть.