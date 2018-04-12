Бывший футболист-полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт «Рейтинга Букмекеров» и БК «Лига Ставок» Евгений Ловчев записал видео с прогнозами на матчи ЦСКА — «Арсенал», «Марсель» — «РБ Лейпциг», которые состоятся в рамках 1/4 финала Лиги Европы сезона 2017/2018.

ЦСКА — «Арсенал»

Прогноз на матч Лиги Европы ЦСКА — «Арсенал». Думаю, что будет ничья. Первый тайм — ничья, и тотал матча меньше 2,5 мяча.

«Арсенал» уже практически решил задачу, выиграв с таким счетом у себя, но ЦСКА на своем поле значительно лучше будет играть и не будет так раскрываться, как это было в Лондоне. Думаю, что у «Арсенала» будет не так много возможностей, чтобы забивать голы. ЦСКА на своем поле, при своем зрителе будет старателен. Атака «Арсенала» постоянно будет наталкиваться на плотную защиту ЦСКА. Поэтому и будет ничья и будет немного голов.

«Марсель» — «РБ Лейпциг»

Прогноз на матч «Марсель» — «Лейпциг». Победа «Марселя», тотал матча больше 2,5 мяча и обе забьют.

Дело в том, что в первом матче «Лейпциг» на своем поле победил, но очень маловато. Им естественно нужно забить гол на чужом поле для того, чтобы «Марселю» надо было бы много забивать. Я думаю, что «Лейпциг» на выезде играет прилично и на гол наиграет. «Марсель» при своем поле и своем зрителе будет атаковать. Мне думается, что выиграет, но им не хватит именно того, что они не забили на чужом поле. Выездных голов как раз и не хватит.