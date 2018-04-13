Экс-главный тренер сборной России, олимпийский чемпион и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Анатолий Бышовец дал прогноз на матч 26-го тура РФПЛ «Ахмат» — «Тосно».

В «Ахмате» произошла смена наставника, временно обязанности исполняет Игорь Ледяхов. Думаю, если смена тренера как-то и повлияет на команду, то только в лучшую сторону, немножко ее встряхнет. Но даже и без этого, думаю, грозненцы сильнее «Тосно», они ближе к победе. Но большой разницы тут не будет, скорее всего в один мяч. Забьет ли снова Погребняк? Я в него верю, буду за него только рад. Он сейчас, похоже, в хорошей форме – на чемпионат мира, видимо, собирается. Не буду думать за тренера, но, мне кажется, шансы попасть в сборную у него есть.