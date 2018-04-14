Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ», постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич сделал прогноз на матч «Барселона» — «Валенсия» в 32-м туре испанской Примеры сезона 2017/2018. Встреча состоится в субботу на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что «летучие мыши» не проиграют в одну калитку.

Как говорил Николай Петрович Старостин, за плохой игрой должна идти хорошая. Если говорить про «Барселону», то нельзя играть хуже, чем она это делала в Риме. С другой стороны, можно похвалить римлян, которые вышли играть так, как будто в последний раз в жизни. Со своей задачей они справились.

Пришлось извиняться игрокам и тренеру «Барселоны» за вылет из Лиги чемпионов. Бесследно такая история может не пройти. Эмоциональный фон не самый хороший сейчас у «Барселоны». А впереди финал Кубка Короля, важные матчи чемпионата.

«Барселона» сейчас на пороге нового рекорда. 38 матчей в чемпионате она не проигрывает. Может не проиграть в 39 раз и таким образом установить новое рекордное достижение. Но «Валенсия» не так проста. Она выиграла пять раз подряд, во всех встречах забивал Родриго. Ну и «Валенсия» не играла на этой неделе, а «Барселона» оконфузилась и села в лужу.

Честно говоря, меня немножко удивляет такой перекос в сторону «Барселоны». За победу «Валенсии» дают коэффициент выше «девятки». Можно даже было бы попробовать сыграть чистую «Валенсию» или «Валенсию» с форой (0). Но я здесь рисковать не буду. Предложу «Валенсию» с форой. Фора (+2) за 1,65. Также можно рассмотреть «Валенсию» с форой (+1,5) за 2,09. Мне кажется, что никакого выноса «Валенсии» на «Камп Ноу» ждать не приходится. У Марселино Гарсия Тораля в этом сезоне очень хорошая команда. А «Барселона» в последнее время показывала себя командой не очень хорошо готовой. Так было в Севилье, так было в матчах с «Леганесом» и «Ромой».