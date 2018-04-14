Футбольный журналист, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Артур Петросьян записал видео с прогнозом на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» в 34-м туре АПЛ 2017/2018. Он полагает, что хозяева будут ближе к победе.

Снова всем привет!

Снова Артур Петросьян и снова АПЛ. На этот раз матч «Тоттенхэм» — «Ман Сити». Можно представить в каком состоянии сейчас находится «Манчестер Сити», игроки и Пепе Гвардиола. Три подряд поражения. Два подряд поражения «Ливерпулю», а между ними упущенная возможность досрочно стать чемпионами Англии. Упущенная победа при 2:0 над «Ман Юнайтед» в манкунианском дерби — в итоге 2:3.

Понятно, что все силы были отданы на ответный матч с «Ливерпулем». Ничего не получилось. «Сити» выбыл из Лиги чемпионов, а что касается АПЛ, то это вопрос времени, когда удастся стать чемпионами. Отрыв от второго места слишком велик.

Что касается «Тоттенхэма», то у команды не много шансов упустить место в четверке, но математически это еще возможно. Тем не менее «Тоттенхэм» играет на том же уровне, что он делал последние месяцы. Сейчас вернулся Гарри Кэйн. Забил. Хоть он и не забил, но Премьер-Лига посчитала, что он это сделал. Хотя мало того, что он не касался мяча в том эпизоде, он еще и был в офсайде. Если не видели этот момент, то посмотрите у меня в Твиттере. Понятно, что это игрок сборной Англии и идет соперничество с Салахом за звание лучшего бомбардира, а своих игроков нужно поддерживать. Примерно так я вижу эту ситуацию.

Я думаю, что «шпоры» на хорошем уровне проведут этот матч. У них будет больше желания, больше физических сил. Их будут поддерживать свои болельщики. Что касается «Сити», то снова манкунианцы не станут чемпионами в этом туре. Скорее всего, это случится в одном из последующих домашних матчей. Кажется, что следующая игра с «Суонси». Вполне возможно, что это случится в том матче. Если не в нем, то это случится в матче с «Борнмутом».

Что касается ставок, то самое оптимальное это поставить на «Тоттенхэм» с форой (0). Тем более что у букмекеров пока еще фаворит «Сити». Мне кажется, что ближе к началу матча соотношение изменится в пользу хозяев. Пока коэффициент на «Тоттенхэм» с форой (0) — 2,0. Такие мысли.