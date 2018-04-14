Двукратный обладатель Кубка Гагарина, бывший хоккеист московского «Динамо», казанского «Ак Барса», комментатор «КХЛ ТВ» и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Алексей Бадюков записал видео с прогнозом на первый матч финальной серий Кубка Гагарина «Ак Барс» — ЦСКА.

Меня зовут Алексей Бадюков, и сегодня мы поговорим о первой встрече финала Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА. «Ак Барс» выиграл Восточную конференцию, поэтому первые две встречи пройдут в Казани.

Что касается противостояния между этими командами, то были и товарищеские игры, одну из которых выиграла Казань, а одну — ЦСКА. Это было в феврале, когда была олимпийская пауза. Но сами понимаете, что основной костяк ЦСКА был в сборной. Что касается Казани, то они хорошо подготовились в плей-офф и достаточно уверенно проходят по турнирной сетке. Прошли «Амур» (4-1), прошли «Магнитку» (4-1) и 4-0 победа над «Трактором». Достаточно уверенно команда идет. Потеряли Иржи Секача, который вряд ли выступит в этой финальной серии. Хоть он и тренируется с командой, но на 100% не готов играть. Его будет не хватать.

Джастин Азеведо — на мой взгляд, лучший игрок плей-офф. Была у него травма и не поехал он на Олимпиаду, а вот сейчас наверстывает упущенное, больше всех очков. В центре Ландер — просто на загляденье играет. Хорошие у Казани и спецбригады: Данис Зарипов, Свитов и Ткачев здорово разыгрывают большинство. «Армейцам» стоит обратить на это особое внимание.

Что касается ЦСКА, то тяжело им получилось. У «Спартака» выиграли со счетом 4-0. Пять «сухих» встреч для Сорокина и потом что-то пошло не так. В матчах против «Йокерита», в шестой встрече после первого периода он был заменен на Ларса Юханссона, человека, который может стать открытием этого плей-офф, если должным образом проведет финал. Правда, если попадет в заявку, потому что Сорокин, который за первые четыре минуты шестой встречи пропустил две шайбы: от Гусева был откровенный ляп, психологически может надломиться. Посмотрим, кто в первой встрече будет играть, наверное, все же Ларс Юханссон будет в воротах. Он пока не пропускает. Здорово себя проявляет именно в матчах Кубка Гагарина.

На удивление ЦСКА, наверное, впервые в истории КХЛ выиграл серию, не забросив ни одной шайбы в большинстве. Три последние встречи против СКА, противостояния Всея Руси, как его называют, две абсолютно лучшие команды на Западе, играли между собой. Так вот в последних трех встречах больше 20 блокированных бросков у ЦСКА было за матч. Именно за счет своей самоотверженности ЦСКА и победил. СКА не использовал свои моменты, хоть было и достаточно большинства и моментов, чтобы в овертайме забить. Перелопатили и переделали результат в свою пользу.

Есть у ЦСКА проблемы. Робинсон, скорее всего, выбыл до конца сезона. Вернется в скором времени Капризов. Восстановились после болезни. Все наверное знают, что «свинка» гуляет в стане «армейцев». Привезли ее из фарм-клубов Акулов и Светлаков. Те играли с «Молотом-Прикамье», а те в свою очередь из Китая привезли «свинку». Соответственно все пошло по цепочке.

Дело не в этом. Команда восстанавливается, игроки возвращаются и ЦСКА достойно готов идти за Кубком Гагарина. Конечно же, заслужил ЦСКА. Уже многие годы никак не могут. Второй раз выходят в финал и тогда проиграли «Магнитке», хотя были шансы выиграть. Сейчас выходят против «Ак Барса». Будет равное противостояние.

В регулярном чемпионате встречались дважды. Сначала была домашняя победа ЦСКА, а затем со счетом 6:4 на удивление результативная встреча получилась на «Татнефть-Арене». Чудо-гол слета Ткачева, прекрасная игра тройки Шалунов-Шумаков-Капризов. Замечательная серия получилась, перестрелка и незасчитанная шайба Капризова за игру с высоко поднятой клюшкой. Была остановлена игра, перемотано время назад. На взгляд многих болельщиков это и послужило переломным моментом в серии.

Думаю, что нас ждет очень серьезное и боевое противостояние. Команды с характером и каждый игрок готов биться за малейший участок поля. Думаю, что в первом матче серии победит именно «Ак Барс». Потому что это домашняя игра, а вообще тяжело прогнозировать, но на данный момент, думаю, что «Ак Барс» у себя дома начнет аккуратно, а по тем моментам, которые будут в дальнейшем, в первой и второй встречах «Ак Барс» больше будет использовать свое большинство. Мы говорим о Данисе Зарипове, который может накреативить. Четыре Кубка Гагарина есть и идет за пятым.

Рекомендую чуть-чуть, но склоняться в сторону «Ак Барса». В первой встрече, конечно же, будет небольшое преимущество на стороне Ак Барса». Не без овертайма победа будет за казанцами.