Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ», постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич сделал прогноз на матч «Урал» – «Спартак» в 26-м туре российской премьер-лиги. Встреча состоится в воскресенье на стадионе «Екатеринбург-Арена» в Екатеринбурге. Эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что красно-белые победят.

«Здесь предельно все понятно. «Урал» дома на уютном, красивом, новеньком стадионе «Екатеринбург-Арена» будет принимать московский «Спартак».

Красно-белые сейчас на хорошем ходу, в отличной форме находится группа атаки. Это было видно и по матчу в Самаре, и по матчу в Каспийске. «Урал» немножко барахлит в последнее время — что с «Рубином», что с «Тосно». И в той, и в другой игре удалось отыграться. Но со «Спартаком» этот фортель может не прокатить. «Спартаку» очень надо выиграть, обязательно надо побеждать.

Здесь нужно играть победу «Спартака». Чистая победа за 1,77. Также можно рассмотреть варианты голов игроков группы атаки — Промеса, Луиса Адриано, да и Зе Луиша. Кто-то из них обязательно забьет, стоит присмотреться. Это весьма интересно. Но мой прогноз — победа «Спартака» за 1,77».