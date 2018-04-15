Известный футбольный комментатор, телеведущий и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Илья Казаков дал прогноз на матч 33-го тура Лиги 1 «ПСЖ» – «Монако».

«Мой любимый чемпионат Франции! «ПСЖ» будет без Вератти в этой игре, он по-прежнему травмирован, но состав у парижан, особенно относительно домашнего чемпионата, такой, что что-то говорить о той или иной потере, даже на фоне «Монако», смешно. Играют две лучшие команды Франции на данный отрезок турнира, и, конечно, игра особенная.

Но «ПСЖ», безусловно, фаворит, даже без Неймара, даже если не выйдет Мбаппе, хотя все ожидают, что он сможет принять участие в матче, несмотря на пропущенную тренировку. Кавани против Фалькао, Мбаппе против Лемара и так дале, и так далее…

Неймар – единственный футболист, который точно не сыграет у парижан, Траоре и Бенальо не выйдут у «Монако», ну и куча игроков, которые под вопросом.

После того, как стало ясно, что у «ПСЖ» будет новый тренер в новом сезоне, команда эмоционально, как мне кажется, чуточку расслабленно выглядит. Я думаю, что парижане в этом матче не выиграют. На ничью хорошая ставка – около шести коэффициент, и, мне кажется, это интересный исход. Думаю, что будет забито не так много, но голы будут. На 1:1 коэффициент привлекательный, около десяти, даже больше. Но и то, что матч «низовой» — коэффициент выше трех, это тоже очень интересно».