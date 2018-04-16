Призер конкурса прогнозов «Деньги КорЛЕОНе» от «Рейтинга Букмекеров» и БК «Леон» Михаил Самохин, выбранный в команду экспертов «РБ», дал прогноз на матч Новак Джокович – Душан Лайович в рамках теннисного турнира серии Masters в Монте-Карло.

12 апреля наткнулся на новость о тренировках Джоковича. Новость о том, что распустив вновь свой тренерский штат (Агасси и Штепанек), Новак вернулся к истокам, воссоединив тандем Джокович/Вайда. Изменение это положительное и отрицательное одновременно. Как чемпион, Новак умеет справляться с огромным давлением извне, но как человек, он все же подвержен психологическим спадам и нервы — это единственный его недостаток с которым он очень долго работал непродуктивно.

Что хорошего в этом тандеме? Да все! От поставленных ударов, благодаря которым, у Новака титулы на грунте стали появляться, до слов-мотиваторов, которые Мариан Вайда непременно находит. К слову титулы Монте-Карло (2013 и 2015) завоеваны именно под его началом.

Лайович недавно взял никому не нужный титул в Гваделупе на харде, отдохнул недельку и приступил к тренировкам на грунте. Здесь успешно стартовал в квалификации, где не уступил ни сета. Его соперниками были Нис и Стаховский. Француз мог бы и достойнее выступить, но 46% очков на возврате нам говорят о хорошей форме Душана, причем сам отдал менее 30% и это на втором мяче, про первый я молчу, так как Душан мощно бить умеет

Считаю, что Джоковичу придется очень постараться чтобы с ходу влиться в затяжные розыгрыши. Двухчасовая тренировка с Гоффеном в субботу, меня не впечатлила.