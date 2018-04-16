Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии и Англии, сделал прогноз на матч «Майнц» – «Фрайбург» в 30-м туре немецкой бундеслиги. Встреча состоится в понедельник на стадионе «Опель-Арена – Кофас-Арена» в Майнце. Эксперт «Рейтинга Букмекеров» в предстоящей встрече ставит на то, что хозяева победят.

Соседи по турнирной таблице встречаются. Для них уже не так важны матчи других команд. Нужно свои задачи решать. Обе команды внизу, пока это еще не совсем зона вылета — зона стыковых матчей, где находится «Майнц». «Фрайбург» выше. Все еще может поменяться.

Обе команды в плохом состоянии прямо сейчас — по 6 последних игр не выигрывают ни те, ни другие. «Фрайбург» выглядит даже похуже, если посмотреть на результаты. И «Майнц» в сложившейся ситуации не имеет права упускать шанс в домашней встрече и возможность догнать соперника по количеству набранных очков.

Уверен, что хозяева давно и целенаправленно к этой игре готовятся. Они будут готовы показать все то лучшее, что у них есть. Мой выбор — победа «Майнца» с коэффициентом 2,22. Если он дома не будет побеждать в таких матчах, то избежать неприятностей будет почти невозможно.