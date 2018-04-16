Хоккейный обозреватель Максим Лебедев специально для «Рейтинга Букмекеров» дал прогноз на второй матч финала плей-офф КХЛ «Ак Барс» – ЦСКА. Он полагает, что хозяева поля снова одержат победу.

Первый матч финальной серии четко показал, кто сколько отдыхал. И было четко видно, что армейцам отдыха явно не хватило. Не хватило, быть может, даже не на весь матч, а на его заключительную стадию, когда надо было вынимать из себя и бросать на стол (сиречь, на лед) все, что у тебя есть. А у ЦСКА к этому времени уже ничего не было.

В принципе, ничего страшного не произошло. Все это преимущество в отдыхе будет нивелировано во второй игре. Вот она-то и вполне может дать имя истинного фаворита серии. Сумеют москвичи «достать» казанцев и вырвать победу на чужом льду – и серия развернется совсем в другую сторону. Не смогут – и их будут лупцевать в столице нашей Родины, и вполне может быть так, что в десятилетней истории КХЛ финальная серия впервые завершится со счетом 4-0.

Но лично автор этих строк поставит все-таки на «Ак Барс». Казанцы «сушат» и игру, и всю серию, как только можно, но они знают, для чего это делают. Можно сказать, что среди всех идущих ныне финалов (КХЛ, МХЛ, ВХЛ-А и ВХЛ-Б), именно этот является самым незрелищным, но с «Ак Барсом» по-другому и не бывает. Думается, «большие татары» сумеют «подсушить» армейцев и во второй игре, после чего отправятся в Москву в прекрасном настроении.