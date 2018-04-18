Экс-главный тренер сборной России, олимпийский чемпион и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Анатолий Бышовец дал прогноз на матч 1/2 финала Кубка России «Спартак» — «Тосно».

Я думаю, что «Спартак», проиграв «Уралу», конечно, сделает глубокие выводы. Что-то мне подсказывает, что «Локомотив» выиграет чемпионат, а красно-белые спокойно возьмут кубок. Думаю, все уже давно расписано, еще с тех пор, когда у «Спартака» все было плохо, и у меня спрашивали, что будет с командой, ведь они никак не приближался к еврокубкам. А я уже тогда говорил, что через Кубок приблизится, и вот, программа в действии.

Не думаю, что москвичи выиграют крупно. «Тосно» должен рационально подойти к этой игре, потому как должен переживать больше за следующие матчи – в первенстве. Им нужно думать о «выживании», а не о победе в Кубке. Погребняк говорит, что будет биться? Биться, может и будет, а играть – вряд ли!

Думаю, «Спартак» выиграет в два мяча, но не более.



