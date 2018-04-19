Профессиональный гандикаппер, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Олег Жуков спрогнозировал матч «Реал Сосьедад» — «Атлетико Мадрид» в тридцать третьем туре испанской Примеры. Он составил экспресс и желтых карточек и угловых на этот матч.

До конца сезона в испанский Примере «Реал Сосьедад» и «Атлетико Мадрид» проведут еще по 6 матчей, однако в турнирном плане у соперников судьба уже определена. «Реал Сосьедад» не грозят ни вылет, ни еврокубки, ну а «Атлетико Мадрид» застолбил место в Лиге Чемпионов практически без шансов на золото. Так что жесткой игры ждать не приходится, тем более, что весь сезон команды играют достаточно корректно. Хозяева являются самым мало получающим ЖК клубом Примеры текущего сезона (1,6 ЖК в среднем за игру), гости по этому показателю делят с группой команд 5-е место — 2,4 ЖК в среднем за матч. В поединке первого круга в Мадриде достаточно строгий рефери Сантьяго Хаиме Латре показал всего 3 ЖК. Ну а сегодняшний матч будет судить Хавьер Алберола Рохас, абсолютный лидер сезона по наименьшему числу ЖК в среднем за игру. В 16 проведенных матчах Хавьер показал 61 ЖК, это 3,8 в среднем. Всего 2 раза арбитр показал больше 5 ЖК, причем оба раза на матчах с участием » Севильи».

По угловым расклад такой. В гостях «Атлетико Мадрид» по этому показателю играют по известной пословице : «Сам не ам, и тебе не дам». В среднем на матчах команды на выезде подавалось 7,7 угловых за игру, это меньше всех в Примере ( у идущих следом «Леганеса» и «Сельты» 8,3 и 8,5 соответственно). Тотал 11,5 пробивался всего 2 раза, но кем? «Барселоной» и мадридским «Реалом». Сам «Атлетико Мадрид» подавал в гостях в среднем 2,6 угловых, у «Реал Сосьедад» дома в среднем 6,9, так что я жду от этого матча не больше 10 угловых.