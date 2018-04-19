Хоккейный обозреватель Максим Лебедев специально для «Рейтинга Букмекеров» дал прогноз на матч этапа Евротура «Чешские игры» Россия – Швеция. Он считает, что российские хоккеисты сумеют одержать уверенную победу.

Много было в европейском хоккее всевозможных извращений, связанных с Евротуром, но так, чтобы Чешские игры плавно перетекали в Шведские, а те, в свою очередь, «не меняя белья» переходили в чемпионат мира – такого, пожалуй, еще не было. Понятно, что Олимпийский сезон, понятно, что даже в нем нельзя обойтись без чемпионата мира (хотя, честно говоря, в олимпийский год он нужен, как зайцу стоп-сигнал), но все-таки какое-то чувство меры иметь надо.

Есть, конечно, у этого маразма и свои преимущества. По крайней мере, плакать тренерам о недостатке игровой практики не придется. Тут скорее придется страдать об отсутствии времени для тренировок, а вот игровой практики будет – хоть заешься. Стало быть, будем заедаться, и начнем с Чешских игр, которые когда-то были первым этапом Еврохоккейтура, потом стали последним, и все никак не могут найти себе места в европейском хоккейном календаре.

Значит, у нас будет возможность посмотреть на нашу сборную, так сказать, в динамике. Просто интересно: сколько в итоге народу с первого матча Чешских игр окажется в итоге на чемпионате мира в Дании. Команда будет привыкать к Воробьеву-младшему, Илья Петрович будет привыкать к новому положению.

А шведов мы должны бить. Во-первых, потому, что на Евротуре мы их бьем с удивительным постоянством. Во-вторых, потому что в нынешнем сезоне шведы выступают в Евротуре хуже всех. В-третьих, потому что наши ребята заходят показать себя перед новым главным. Кое-кто, конечно, перегорит, может даже привезти, но в итоге мы должны шведов сделать, причем уверенно и в основное время.