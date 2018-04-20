Эксперт команды «Рейтинга Букмекеров» Александр Вишневский дал прогноз на матч 34-го тура испанской примеры «Леганес» – «Депортиво». Он предлагает две ставки на этот поединок.

«Аккуратная и низовая команда, «Леганес», принимает на своем поле суперверховой «Депортиво». В рассуждениях об этом матче я бы отталкивался от «Депортиво». Галисийская команда встрепенулась, набрала в трех последних турах семь очков, причем показывала результативный футбол – две победы с одинаковым счетом 3:2 и нелогичная по сути нулевая ничья с «Севильей» при 35 ударах по воротам и массе голевых моментов у ворот обеих команд.

«Депор» пытается переместиться с восемнадцатой строчки турнирной таблицы на спасительную семнадцатую, но ее нынешний обладатель – «Леванте» – в четверг одержал важнейшую победу с победным голом на 90-й минуте. Разрыв между «Леванте» и «Депортиво» теперь составляет семь очков и это, конечно, очень много в ситуации, когда до конца чемпионата осталось провести лишь пять туров. А «Депору» играть еще с тремя соперниками из первой шестерки чемпионата…

Очевидно, что для сохранения шансов на спасение галисийцам нужно обязательно выигрывать у «Леганеса», команды из нижней трети турнирной таблицы. И ради этой победы стоит идти на любой риск – хоть вратаря посылать в чужую штрафную при равном счете в компенсированное время… Поэтому, думаю, «Депортиво» будет играть открыто и будет как забивать, так и пропускать. Последнее у галисийской команды получается здорово – «Депортиво пропустил больше всех голов в чемпионате. И при этом забил существенно больше остальных аутсайдеров. У «Депора» довольно сильная передняя линия атаки – Адриан, Лукас и Андоне, который все-таки включен в заявку на матч после восстановления от травмы. И они должны пойти как в последний бой против «Леганеса», чья оборона ослаблена травмой капитана команды Мантовани. Мне кажется, обе команды забьют. Ну а поскольку ничья 1:1 совершенно не нужна «Депортиво» и при таком счете галисийцы должны неистово атаковать и этим давать сопернику шансы на контратаки, то поставлю в этом матче на «обе забьют и тотал больше 2,5».

Кстати, для «Леганеса» победа в этот вечер тоже была бы очень важна – она обеспечивает команде сохранение прописки в Примере. А вот ничья еще не обеспечивает. Конечно, оформить сохранение места в элитной лиге после победы на глазах своих болельщиков было бы очень здорово для «Леганеса», так что с мотивацией проблем не предвидится.

Особенно логично тут ждать высокой результативности во втором тайме, когда кого-то счет неминуемо будет не устраивать, что сулит игру ва-банк. Поэтому поставлю также на тотал больше полутора голов во втором тайме».