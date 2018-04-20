Двукратный обладатель Кубка Гагарина, бывший хоккеист московского «Динамо», казанского «Ак Барса», комментатор «КХЛ ТВ» и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Алексей Бадюков записал видео с прогнозом на четвертый матч финальной серий Кубка Гагарина ЦСКА – «Ак Барс». Он полагает, что казанцы одержат свою третью победу в серии.

«Сегодня мы с вами поговорим о четвертой встрече финала Кубка Гагарина 2018 между ЦСКА и «Ак Барсом».

После того, как «Ак Барс» после домашних встреч победил с одинаковым счетом 2:1 и повел в серии 2:0, было, наверное, тяжело ожидать другой игры на выезде – «армейцы» должны были сыграть более активно. Стали восстанавливаться игроки, которые приболели. Кирилл Капризов восстановил силы, потренировался, и вторая игра сложилась для него более удачно, чем прошлая. Вернулся в состав Мэтт Робинсон, который тоже привнес креатив в атаку ЦСКА, здорово смотрелся. Так что ЦСКА возвращается в серию — по мобильности, по тому лику, который мы привыкли видеть в плей-офф. Далеко не все решено. Что же будет в четвертом матче серии? Я думаю, что всем понятно, что «армейцы» сыграют еще более активно.

Что касается «Ак Барса», то сыграли более аккуратно, отошли в оборону, использовали свое одно большинство из двух – Галиев забросил, подтвердив статус лучшего снайпера Кубка Гагарина. Очень хорошо на него ассистирует Ткачев. Первые звенья обменялись голевыми атаками. Ошибка Атте Охтамаа, на которого в овертайме активно пошел Попов, привела к тому, что Петров сделал дубль.

Что касается четвертой встречи, то я думаю, что ЦСКА постарается более активно затолкать шайбу в ворота, будет масса силовой борьбы, но мне кажется, что «Ак Барс» в этой встрече сыграет более удачно. Почему? Потому что «армейцы», если посмотреть по сериям плей-офф, после выигранных встреч всегда тяжело играют и забивают тяжело шайбы. Опять-таки, из четырех попыток ни одной шайбы в большинстве не смогли забросить – это может сказаться в четвертой встрече на результате.

Я бы аккуратненько ставил на победу «Ак Барса». Вполне возможно, что в овертайме. «Ак Барс» умеет играть прагматично. Точечные изменения произойдут, мы увидим изменения в игре некоторых звеньев. Рекомендую ставить на «Ак Барс». Серия раскручивается, хочется, чтобы она продолжалась как можно дольше, но посмотрим, как будет в четвертой встрече».