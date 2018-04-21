Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии и Англии, записал видео с прогнозом на матч «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» в полуфинале Кубка Англии сезона 2017/2018. Эксперт «Рейтинга Букмекеров» полагает, что в финал выйдет «Манчестер Юнайтед».

Мы на Youtube-канале «Рейтинга Букмекеров» и обсуждаем полуфинальный матч Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм». Игра состоится на нейтральном поле. Решающие стадии Кубка играются на «Уэмбли».

Меня немного смущает вера букмекеров в то, что «Тоттенхэм» сильнее. Перекос коэффициентов в сторону лондонского клуба достаточно большой. Мне кажется, что это матч равных соперников. В кубковых играх стратегия, которую традиционно применяет Жозе Моуринью, обычно работает лучше.

Понятно, что «Тоттенхэм» кому-то покажется командой, которая просто лучше играет в футбол, но в решающих стадиях кубковых турниров может сказаться умение не только играть в футбол, а как раз закрытая стратегия Моуринью.

Думаю, что у «Манчестера» шансы никак не хуже, чем у «Тоттенхэма». Просто, исходя из коэффициентов, предлагаю ставить проход «Манчестер Юнайтед» в следующую стадию Кубка, то есть выход в финал с коэффициентом 2,35.