Экс-главный тренер сборной России, олимпийский чемпион и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Анатолий Бышовец дал прогнозы на матчи 27-го тура РФПЛ.

«Тосно» — «Амкар»

Я бы поставил на «Тосно». В Кубке со «Спартаком» команда смотрелась достаточно рационально, не разбрасываясь. Ну, и на веселе была: имею ввиду, что по движению, по всему чувствовалось, что команду подвели в оптимальном состоянии. И психологически тосненцы играли без боязни и очень ответственно. Возможно, правда, это на фоне безответственного «Спартака». Какой-то столбняк игроки москвичей поймали, когда пропускали гол: никто никого не держал.

Впрочем, это не проблемы «Тосно». «Амкар» команда Парфенова обыграет.

«Спартак» — «Ахмат»

Не думаю, что «Спартак» сейчас в порядке и что он в порядке сыграет с «Ахматом». У команды есть некоторые проблемы: управляет ли вообще кто-то командой? Есть ли у тренера рычаги управления? Похоже, что нет. Что касается «Ахмата», то матч с «Локомотивыом» показал, что смена тренера пошла на пользу, и Ледяхов оказался более прагматичным тренером, больше думающим о результате, чем о желании удивить. Галактионову нужно было показать игру, а Ледяхов подошел к проблеме результата более рационально. Потому что в конце концов тренера «освобождают» не по качеству игры, а по результату.

Правда, есть и исключение: я помню удивительный случай с небезызвестным Капелло. Он выиграл чемпионат с «Реалом», но ему сказали, что нам такие победы не нужны и выгнали. Это только в России ему могут платить миллионы за то, что он проводил пять матчей за год.

Кстати, а зачем «Спартаку» выигрывать у «Ахмата»? По-моему, борьба уже завершилась. Хотя там еще Лига чемпионов, ради нее только. Хотя зачем, если там с позором вылетать от «Атлетика»?

Ну хорошо, думаю, москвичи все же добьются победы (все-таки атака неплохая), но она не будет крупной по счету.

«Локомотив» — «Уфа»

«Уфа» хорошо смотрелась с ЦСКА, сегодня эта команда – не мальчики для битья. И для утверждения реноме Семака проводят какие-то опросы в Европе, хотя никто этого не знает, оказывается он входит в десятку самых перспективных. Но где эти перспективные, кто это все проводит? Наверное, Ткаченко, он ведь агента Семака. Наверное, решил провести его где-нибудь на базаре.

У «Локомотива» шесть очков разница перед «Спартаком», нужно сохранять, потому что команде играть еще с «Краснодаром» и «Зенитом». Так что имеющийся запас – это не гарантия для красно-зеленых.

Тут напрашивается ничейный результат. Поставлю на то, что «Уфа» не проиграет.