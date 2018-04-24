Хоккейный обозреватель Максим Лебедев специально для «Рейтинга Букмекеров» дал прогноз на матч юниорского чемпионата мира-2018 Россия – Словакия. Он считает, что российские хоккеисты сумеют одержать уверенную победу.

Россияне уже проиграли свой главный матч на групповом этапе. Теперь, в последней игре этого самого группового этапа, предстоит выяснить, попадет ли наша юниорская сборная «под танк» сразу или только в полуфинале.

Для того, чтобы сразу же, в четвертьфинале, не получить «ломового» соперника из числа лидеров не только группы «А», но и всего юниорского хоккея, нам надо словаков обыгрывать. Равное количество набранных очков подсказывает, что обыгрывать словаков можно как угодно: хоть в овертайме, хоть в серии послематчевых буллитов.

С виду сборная Словакии смотрится молочным братом сборной России. Точно так же проиграли финнам, точно так же обыграли и чехов, и, извините за выражение, французов. Да и стиль игры схож, словаки, как и мы, играют, если хотите, «по-брежневски»: играют сами и дают играть другим.

То есть, весьма важна будет первая заброшенная шайба. Кто поведет в счете, тот получит дополнительное психологическое преимущество и возможность диктовать свои условия. Конечно, не факт, что после этого обязательно победит, но победить будет легче. Мы же понадеемся на то, что судейский корпус будет соответствующим образом проинструктирован руководством ИИХФ, которому важно, чтобы хозяева прошли по турниру как можно дальше. То есть, общими усилиями и с помощью какой-то матери мы словаков одолеем и выйдем в плей-офф со второго места в группе.