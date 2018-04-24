Бывший футболист-полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт «Рейтинга Букмекеров» и БК «Лига Ставок» Евгений Ловчев записал видео с прогнозами на матчи «Ливерпуль» – «Рома», «Бавария» – «Реал», которые состоятся в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов сезона.

«Ливерпуль» – «Рома»

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Рома». «Ливерпуль» победит в два мяча. «Ливерпуль» победит в первом тайме и тотал матча больше 2,5 мяча. Мы прекрасно знаем, на что способен «Ливерпуль» на своем поле, да еще и при активности, при том, что все здоровы, особенно Салах. Он такой скоростью обладает, никто его удержать не может. Естественно это большое подспорье, для того, чтобы выиграть.

Но «Рома» совершила невозможное в прошлом туре, когда пропустила огромное количество мячей и смогла все это компенсировать, только потому, что на чужом поле забила единственный гол. Здесь они будут также стремиться к тому же, забить гол «Ливерпулю», чтобы во втором матче все уже решать, то есть определять финалиста. Для них это может быть большим успехом.

«Бавария» – «Реал»

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Реал». Победа «Баварии», обе команды забьют и тотал матча больше 2,5 мяча. Эти команды постоянно встречаются в финальных играх. «Бавария» на своем поле — это монстр, машина какая-то. «Реал» ценен своей атакой, когда им позволяют сыграть в открытый футбол. «Бавария» никогда практически не играет так, чтобы все побежали вперед. Сзади такие монстры стоят, что особо и не разбалуешь.

Понятно, что Роналду, понятно, что он в каждой игре забивает. Назабивал в Лиге чемпионов огромное количество мячей, но на него будет обращено особое внимание. Уверен, что «Бавария» на своем поле не отпустит «Реал».