Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ», постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич записал видео с прогнозом на первый матч «Ливерпуль» – «Рома» в полуфинале Лиги чемпионов сезона. Эксперт предложил две ставки на этот поединок.

Расставание было недолгим, все не было повода встретиться. Но вот сейчас он есть — это первые полуфинальные матчи Лиги чемпионов. Сначала мы поговорим о матче, который пройдет на «Энфилде»: «Ливерпуль» против «Ромы». Я уже заговариваюсь, этот футбол к маю месяца уже вот так вот, здесь сидит. Может быть поэтому и прогнозы не самые удачные пошли.

Все вокруг матча «Ливерпуль» — «Рома» крутится относительно Мохаммеда Салаха. Лучший игрок года в английской Премьер-Лиги по разным версиям. Вот недавно он получил эту главную награду, как лучший футболист английского чемпионата. Бывший игрок «Ромы». Рамон Мончи, спортивный директор «Ромы», который пришел и продал Салаха за 40 миллионов, а сейчас он стоит в три раза дороже. Так или иначе, все крутится вокруг Салаха, но не стоит забывать и про других игроков «Ливерпуля».

«Ливерпуль» играет дома, играет всегда очень убедительно. Отрезками играет «Ливерпуль». Если вы заметили, то есть какие-то такие периоды в матчах, когда «Ливерпуль» минут 20-25 показывает эталонный и феноменальный футбол, а потом берет паузу и снова затем взрывается. Вопрос, когда будет этот отрезок. Здесь все-таки много на кону, плюс домашний матч.

Мне кажется, что ставка будет сделана на первый тайм. Если посмотреть матчи «Ливерпуля» против того же «Сити», как «Ливерпуль» обеспечил себе домашний результат в первые 45 минут, то я думаю, что и с «Ромой» будет сделана ставка на первые 45 минут. Я не беру в расчет матч последнего тура английского чемпионата, где упустили преимущество в два мяча против «Вест Бромвича». Я не беру в расчет матч «Ромы» в чемпионате Италии, хотя «Рома» там решает серьезные задачи в чемпионате, чтобы попасть в Лигу чемпионов.

Здесь такая своя локальная лигочемпионская история, поэтому, мне кажется, что ставка на «Ливерпуль» в первом тайме вполне оправдана и вполне может сыграть. Коэффициент неплохой, выше двойки. Я предлагаю вам его рассмотреть. Не обязательно бежать в контору и ставить кучу денег на это событие. Я просто предлагаю вам рассмотреть этот вариант.

Еще предложил бы вариант тотал меньше 11 угловых. Посмотрел статистику, в двух матчах плей-офф против «Порту» и «Сити», угадайте, сколько угловых подал? Всего 1. Это ни о чем не говорит. Это просто статистический факт, но мне кажется, что угловых в матче «Ливерпуль» — «Рома» много быть не должно, поэтому я бы порекомендовал рассмотреть ставку на тотал меньше 11 угловых.

Это мои прогнозы, мои рекомендации, мои предположения, а вы уже дальше думайте сами, кумекайте своей головой. Как говорил классик: «жду ваши комментарии».