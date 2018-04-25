Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ», постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич записал видео с прогнозом на первый матч «Бавария» – «Реал» в полуфинале Лиги чемпионов. Эксперт полагает, что мадридцам по силам не проиграть в этой встрече.

«Бавария» против «Реала» — это уже классика лигочемпионовского жанра. На эту игру очень сложно делать прогнозы. Здесь вообще неважно, кто где играет – дома играет «Бавария» или «Реал» играет у себя в Мадриде. Матчи против «Ювентуса» наглядное тому подтверждение – в Турине «Реал» был хорош, а дома чуть не сел в лужу. Для таких больших команд принципиального значения, кто где играет, тем более на стадии полуфинала, нет.

Разброс в линии в пользу «Баварии», где «Бавария» идет однозначным фаворитом, честно говоря, меня немножечко удивляет. «Реал» все-таки два раза подряд выигрывал Лигу чемпионов, да и не сказать, что он находится в плохой форме. Да, вы можете сказать, что «Реал» сыграл неважный матч против «Малаги» полуторным составом, хоть и выиграл 2:1. Против «Атлетика» Бильбао, заби в самой концовке, сыграл 1:1, но на чемпионат «Реал» давно «забил». А вот на Лигу чемпионов у «Реала» основная ставка в нынешнем сезоне, с учетом того, что в чемпионате дела изначально пошли не лучшим образом. Поэтому такой разброс, где за победу «Реала» дают коэффициент около 4,0 на сайте Winline, а фора (0) где-то 2,6, это очень много. Можно рискнуть.

«Реал» умеет играть большие матчи. Как бы хороша не была «Бавария», а Юппу Хайнкесу удалось наладить стабильную, структурно правильную игру, видно, что «Бавария» сейчас в хорошем состоянии, но все-таки не забываем, кто соперник. «Реал» на такие матчи настраиваться умеет, тем более, когда многое стоит на кону.

Я думаю, что небольшое преимущество я бы «Баварии» отдал в первом матче, но не такой разброс, который предлагают многие букмекерские конторы, в частности Winline. Очень неплохой коэффициент на то, что «Реал не проиграет» в Мюнхене. Вполне можно рассмотреть это предложение, потому что в таких матчах многое решают какие-то нюансы и детали.

Я бы не хотел, чтобы судья снова вышел на первый план, чтобы он отработал так, как надо, чтобы не было к нему вопросов, как это было в прошлом сезоне, когда «Реал» обошел «Баварию», хотя забивал из явных офсайдов. Хотелось бы, чтобы на первый план вышел футбол, а вот с точки зрения футбола «Реал» не уступает мюнхенской «Баварии» на данный момент, а может даже в каких-то компонентах превосходит.

В первом матче я допускаю, что «Реал» может не проиграть, тем более, что предлагают за это неплохой коэффициент. Так думаю я, это такие мысли у меня в голове, а что думаете вы – уже решайте сами. Точно вам скажу – этот прогноз не на контору. Это просто мои мысли и мои рассуждения относительно первого полуфинального матча «Бавария» — «Реал».

Смотрим футбол, хорошего матча командам, а вам хороших ставок, чтобы ваши карманы только пополнялись. Чао!