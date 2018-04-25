Профессиональный гандикапер, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Владимир Чаплыгин дает прогноз на матч первого круга женского турнира в Штутгарте. Наш эксперт считает, что Анжелика Кербер не проиграет Петре Квитовой с разницей в пять или более геймов.

22 апреля Кербер встречалась с Квитовой в рамках Кубка Федерации и проиграла со счетом 6-2 6-2. Думаю, Анжелика сделала выводы из этого обидного поражения и теперь горит желанием взять реванш.

Турнир в Штутгарте для Кербер далеко не проходное мероприятие. К нему немецкая теннисистка старается подойти во всеоружии и показать максимум своих способностей. В 2015 и в 2016 годах Анжелика становилась победительницей турнира, а вот в 2017 году оступилась во втором раунде в матче против Кристины Младенович. Так что есть еще один стимул показать себя во всей красе.

Большое значение надо уделить необычному покрытию в Штутгарте. Матчи проходят на грунте, но не на улице, как это принято везде, а в зале. Это накладывает свой отпечаток на поведение мяча во время игры. Таких специфических отскоков на открытом грунте вы не встретите.

Кстати, Кербер встречалась именно на этом необычном корте с Квитовой в 2016 году. Тогда по итогам трех сетов победу одержала немецкая теннисистка. Сегодня же я предлагаю выбрать более аккуратную ставку на фору по геймам (+4,5) поскольку Анжелика сейчас далека от своей идеальное формы. Думаю, вряд ли она сдастся без боя. Все-таки проигрыш с разгромным счетом в первом же круге на домашнем турнире маловероятен.