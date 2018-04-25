Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии и Англии, сделал прогноз на матч «Бавария» – «Реал» в полуфинале Лиги чемпионов. Эксперт «Рейтинга Букмекеров» в предстоящей встрече ставит на победу мюнхенцев.

Первый полуфинал Лиги чемпионов между «Баварией» и «Реалом» — матч, который ждут абсолютно все, матч, который очень многое должен определить в судьбе Юппа Хайнкеса, тренировавшего и «Баварию», и «Реал». Мы помним, что с «Баварией» ему удалось сделать требл, хоть это было уже достаточно давно, но по ходу нынешнего сезона «Бавария» снова вернулась к кандидатуре Юппа Хайнкеса, и верит в то, что он может добиться хорошего результата.

Я думаю, что абсолютно правы букмекеры в оценке способностей «Баварии» — она фаворит этого матча. Матч домашний, она выложится полностью, а вот «Реал» не факт, что будет в Мюнхене играть на победу. Поэтому я думаю, что коэффициент 2,01 на победу мюнхенской «Баварии» — это то, что нужно для этой встречи. Хорошей вам игры.