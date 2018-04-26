Экс-главный тренер сборной России, олимпийский чемпион и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Анатолий Бышовец дал прогнозы на матч 1/2 финала Лиги Европы «Марсель» – «РБ Зальцбург».

«Ред Булл Зальцбург» разрушает сложившиеся принципы, побеждая от матча к матчу, умудряется превратится в команду, которая от матча к матчу преподносит сюрпризы. Но «Марсель» классно провел домашнюю встречу с другим «Ред Буллом» — «Лейпцигом» (5:2). Поэтому я скажу, что во Франции хозяева все-таки добьются победы, но с минимальной разницей в счете. При этом не исключаю, что они обменяются голами, но родные трибуны «Велодрома» все-таки придадут «Марселю» дополнительный энергетический заряд для победы.