Хоккейный обозреватель Максим Лебедев специально для «Рейтинга Букмекеров» дал прогноз на матч этапа Евротура «Шведские игры» Финляндия – Россия. Он считает, что российские хоккеисты уступят.

На последний этап Еврхоккйтура наша сборная в последнее время приезжала в несколько вальяжном настроении и в ранге досрочных победителей этого турнира. Поэтому результатом не заморачивались, и спокойно вкатывались в чемпионат мира.

В принципе, в этом сезоне все должно было идти так же. На Чешские игры мы прибыли единоличным лидером, но дальше что-то пошло не так. И к концу третьего этапа Евротура выяснилось, что «все уже украдено до нас», а мы вместо первого занимаем третье место. Без особых шансов на победу.

Нам не привыкать приносить жертвы сборной. Вон, целая Континентальная лига с момента своего создания превратилась в одну беспробудную жертву, которую во имя сборной гнут и изгибают, как хотят. Принесем на этот раз в жертву еще и Евротур, тем более, что сам Бог велел им жертвовать.

Главное, увидеть на Шведских играх хоть какой-то позитив по сравнению с Чешскими. Забивать хотя бы по две шайбы за матч, а не по одной. Посмотреть, как отдохнул дедушка Дацюк, на которого одна надежда.

В общем, финнам мы продуем, но хоть какой-то прогресс увидеть должны.