Бывший игрок «Спартака», футбольный эксперт «Рейтинга Букмекеров» и БК «Лига Ставок» Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Амкар» – «Спартак» в рамках 28-го тура РФПЛ. Поединок состоится 29 апреля в 14:00 мск. Эксперт предлагает поставить на победу гостей с сухим счетом.

«Спартак», в принципе, всех приучил к тому, что он плох. Ну, просто плох. Из Кубка России красно-белые вылетели, на своем поле в чемпионате проиграли. И мне представляется, что то время, которое прошло после поединка с «Ахматом», должно все-таки восстановить настроение «спартаковцев». Они еще не потеряли шансы на второе место в Премьер-лиге. Плюс у команды Карреры хороший календарь.

В матче с «Ахматом» нападение «Спартака» выглядело не самым лучшим образом. Но это не отменяет того факта, что у красно-белых очень хорошие исполнители в группе атаки, и я думаю, что второй матч кряду они не провалят. Поэтому здесь отдаю предпочтение «Спартаку».