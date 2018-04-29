Экс-главный тренер сборной России, олимпийский чемпион и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Анатолий Бышовец дал прогнозы на матчи «Зенит» – ЦСКА, «Краснодар» – «Локомотив», которые состоятся в рамках 28-го тура РФПЛ.

«Зенит» – ЦСКА

Матч «Зенит» – ЦСКА всегда представляется очень интересным и напряженным. Я думаю, что и для команд, для тренеров, для игроков это будет хорошим испытанием.

Последние матчи «Зенита» оставляют желать лучшего, критики много, но в то же время, мне кажется, что есть потенциал у команды. Но хватит ли его для того, чтобы остановить ЦСКА в преследовании «Локомотива»? Здесь, конечно, во многом определится и выбор тактики. Если в открытом бою, то я думаю, что у «Зенита» будут шансы для того, чтобы добиться положительного результата.

Если ЦСКА сыграет в три центральных защитника и акценты будут сделаны на достижения результата за счет контригры, то у ЦСКА в этом плане будут хорошие возможности для победы.

В целом, я думаю, что будет ничейный результат, который не устроит обе команды. Если это отбросит «Зенит» от притязаний на Лигу Европы и за призы, то ЦСКА будет в ожидании матча «Краснодар» – «Локомотив».

«Краснодар» – «Локомотив»

Матчи «Краснодара» с «Локомотивом» проходят всегда достаточно интересно. Две разные концепции: «Краснодар» – это команда, которая играет на атаку, с акцентом ее развития за счет хорошего взаимодействия в средней линии, короткий, средний пас, много импровизации, что, в принципе, приносит результат.

Если говорить о «Локомотиве», то он создаст необходимые проблемы для атаки «Краснодара». Это будет связано с тем, что «Локомотив» все-таки играет рационально. Это две линии обороны, а при позиционной атаке есть квалифицированные, опытные игроки. Я думаю, что «Краснодар» имеет шансы на победу, но «Локомотив» не проиграет.