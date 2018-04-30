Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ», постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич сделал прогноз на матч «Краснодар» – «Локомотив» в 28-м туре РФПЛ. Встреча состоится в понедельник в Краснодаре. Эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что будет ничья.

Последний матч в туре, и он может стать чемпионским. «Локомотив» при аншлаге сыграет в Краснодаре. Как правило, такие матчи не получаются яркими и фестивальными. Давление, ответственность — все это испытывает команда, так близко подошедшая к чемпионству. Плюс, у «Краснодара» свои задачи, амбиции, тем более на своем поле.

Думаю, что в этой игре «Локомотив» чемпионом не станет. Он им станет по итогу, но чуть позже. Скорее всего, «Локомотив» не проиграет в Краснодаре. Там он вообще в последние годы играет неплохо. Я помню, первый матч после назначения Юрия Семина «Локомотив» проводил в Краснодаре. Юрий Павлович тогда лихо махнул через рекламные щиты и побежал к болельщикам. «Локомотив» выиграл со счетом 2:1.

Уж больно скованно «Локомотив» выглядит в последних матчах. «Краснодар» может этим воспользоваться. «Локомотиву» важно не проиграть. А иначе в оставшихся турах он может задергаться. Главное — не проиграть. Тогда дальше все будет нормально.

Попробую поставить на лобовую ничью. Я редко даю такие прогнозы, но интуиция подсказывает, что победителя не будет. Я даже склонялся к варианту — «Краснодар» с форой (0). Но все-таки, скорее, будет ничья. Можно даже попробовать сыграть на конкретный счет — 1:1. Почему бы не рискнуть. Но и ничья за 3,3 смотрится неплохо.