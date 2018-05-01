Экс-главный тренер сборной России, олимпийский чемпион и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Анатолий Бышовец дал прогнозы на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» – «Бавария».

«Мне кажется, что у «Реала» шансов больше, если, конечно, они будут играть, потому что по мюнхенскому матчу как-то все было непонятно: моменты были у «Баварии», причем достаточно для того, чтобы сравнять как минимум. Я готов отдать предпочтение мадридцам в ответной игре, потому что у мюнхенцев немалые потери в составе по причине травм. Правда, вот, Боатенг, например – ключевой игрок, а Роббен – хрустальный мальчик, уже отыгранный футболист».