Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ», постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич записал видео с прогнозом на ответный матч «Реал» – «Бавария» в полуфинале Лиги чемпионов. Эксперт полагает, что второй тайм окажется результативнее первого.

«Поговорим снова о Лиге чемпионов. Прошлые матчи у нас получились удачными, с точки зрения прогнозирования, сейчас ответные встречи. Начнем с матча «Реала» против «Баварии».

Я думаю, что первый матч совсем не по игре закончился. «Бавария» потеряла в начале Роббена и Боатенга, плюс не реализовала большое количество моментов, при этом сама пропустила два мяча, хотя по большому счету «Реал» ничего не показал. Как показалось, «Реал» играл даже в меньшинстве, потому Криштиану Роналду был совершенно незаметен, кроме эпизода, когда он подыграл себе рукой и забил.

Победа 2:1 в Мюнхене, о чем я говорил в первом прогнозе на эту игру, она по большому счету ни о чем не говорит, потому что принципиального значения, где играть, дома или на выезде, для этих команд, мне кажется, нет. Разумеется, стратегия определенная имеется, да, надо учитывать то, что теперь минимум два мяча «Баварии» надо забивать в Мадриде, но эта задача вполне выполнимая. Вспомните четвертьфинал прошлого года между этими командами – тоже поражение дома 1:2, но сумели мюнхенцы выиграть 2:1 в гостях, и перевести игру в дополнительное время. Вспомните «Ювентус», который забил три мяча не так давно на «Сантьяго Бернабеу», поэтому «Бавария» свое последнее слово в этой лиге чемпионов еще не сказала.

«Реал» должен учиться не только на чужих, но и на своих ошибках. Мне кажется, что какой-то супер агрессивной игры от первого тайма ждать не стоит. Я думаю, что как и в прошлом сезоне в четвертьфинале, команды все-таки будут друг к другу чуть-чуть присматриваться, потому что если пропустит сразу «Бавария», то задача хоть и не поменяется, надо будет все так же забивать два, но все равно психологически это будет достаточно серьезный удар по команде Юппа Хайнкеса.

Я неоднократно говорил, что люблю эту ставку – «второй тайм больше первого». Для этого матча она подойдет, как никогда, потому что либо «Баварии» придется рисковать и «Реал» накажет ее за это в контратаках, а «Реал» умеет это делать, чего только стоит только гол Асенсио. Либо, если «Реал» будет вести в счете, то «Баварии» придется лезть вперед. Мне кажется, что рисковать придется в тайме втором. Мой вариант, что голов во втором тайме должно быть больше, чем в первом – это мои мысли для вас на эту игру. А вы уже дальше думайте сами. Здесь коэффициент обычно дают выше двойки за это предложение, но в этот раз букмекеры считают примерно также, как и я, исходя из статистики и каких-то других своих соображений дают на этот вариант всего 1,94. Тоже весьма неплохо, можно сыграть.

«Реал» – «Бавария», ответный матч, мой вариант – «второй тайм больше первого». А что думаете вы? Решаете только вы! Играйте с умом, пусть ваши карманы пополняются».