Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт «Рейтинга Букмекеров» и БК «Лига Ставок» Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Рома» – «Ливерпуль» в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2017/18. Поединок состоится 2 мая в 21:45 по московскому времени. Эксперт предлагает поставить на победу гостей.

«Рома» отыграла два мяча в концовке первого матча. И сразу вспоминается противостояние римского клуба с «Барселоной» в четвертьфинале. Тогда «Рома» забила 3 безответных мяча и выдавила каталонский клуб из турнира. Но я уверен, что подобного не повторится в поединке с «Ливерпулем».

У команды Клоппа очень быстрая атака, которая великолепна в контратакующей игре. И то, что «Рома» будет вынуждена раскрываться, однозначно, на руку мерсисайдцам. Плюс Салах в сумасшедшей форме. Поэтому думаю, что «Ливерпуль» и в ответной встрече окажется сильнее.