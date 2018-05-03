Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ», постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич сделал прогноз на матч «Атлетико» — «Арсенал» в полуфинале Лиги Европы сезона 2017/18. Ответная встреча состоится в четверг на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что хозяева забьют во втором тайме.

Удивительный результат именно по тому, как складывался матч в Лондоне. Практически без шансов все было для «Атлетико». «Арсенал» должен был выигрывать, причем достаточно спокойно. Но цепочка грубейших ошибок привела к голу Гризманна. Косельни ошибся, у Мустафи нога поехала, мяч пролетел где-то под Оспиной.

«Атлетико» с 10-й минуты играл в меньшинстве, при это он показал не свойственный для себя футбол. Играли мадридцы плохо в плане держания мяча, выхода из обороны. Но это все было на выезде. Счет 1:1 оставляет прекрасные шансы, чтобы пройти в финал.

В ответной игре не стоит ждать голевой феерии. «Атлетико» умеет играть по результату, умеет играть на результат. Думаю, что во втором тайме, когда «Арсеналу» нужно будет атаковать, у «Атлетико» будет шанс убежать в контратаку. Возможно, к этому моменту все будет решено. Но даже по статистике видно, что «Атлетико» гораздо больше мячей забивает во втором тайме.

Мой прогноз на этот матч — «гол «Атлетико» во втором тайме» за 1,56. Не самый высокий коэффициент, но вариант должен сыграть. Убежден в этом процентов на 85-90. А что будет дальше, что вообще будет в этом матче, предсказать мне тяжело.