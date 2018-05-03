Экс-главный тренер сборной России, олимпийский чемпион и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Анатолий Бышовец дал прогнозы на ответный матч 1/2 финала Лиги Европы «Ред Булл Зальцбург» — «Марсель».

Что-то этот «Зальцбург» какой-то загадочный: какие-то ребята бегущие, колючие. Правда, во Франции все же проиграли со счетом 0:2, но в этом еврокубковом сезоне они уже доказывали, что дома не бояться никаких авторитетов.

Но, безусловно, в финал выйдет «Марсель», думаю, команда не разбазарит добытое в родных стенах преимущество. Да и в гостях обязательно марсельцы забьют, это будет большим подспорьем для победы в этой паре. Хотя в Австрии «быки» могут и не проиграть – в одном взятом матче.