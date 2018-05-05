Экс-главный тренер сборной России, олимпийский чемпион и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Анатолий Бышовец записал видео с прогнозом на матчи «Локомотив» — «Зенит», «Спартак» — «Ростов», которые состоятся в рамках 29-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги.

«Локомотив» — «Зенит»

Говорить будем о значении матча «Локомотив» — «Зенит», определяющим и чемпиона, и команду, которая будет бороться за Лигу чемпионов.

Матчи всегда проходят очень сложно, мотивация очень высокая. Если говорить о последних проведенных матчах, то «Локомотив», проигравший «Краснодару», в очередной раз не сумел воспользоваться хорошей возможностью для того, чтобы преждевременно успешно закончить чемпионат. Мне кажется, что проблемы связаны с неким спадом.

Я как-то в передаче и в прессе говорил, что пройти стабильно чемпионат сложно. Тем не менее, когда были матчи Лиги Европы и против «Атлетико», мне казалось, что это будет главный момент, который даст ответ о «Локомотиве», о нашем чемпионате. Понятно, что было некое разочарование и такой сложный микроцикл повлияли на «Локомотив». Команда к концу и потеряла уверенность и качество.

Что касается «Зенита», то там проблема вокруг команды, с его тренером, с его уходом. Последний матч против ЦСКА оставил впечатление боеспособности. Команда в целом пыталась сыграть на пределе. Я думаю, что на результат в этом матче повлияет и то, что «Локомотиву» нужен положительный результат, как минимум это ничейный. Думаю ничейным результатом и закончится этот матч. Думаю, что он будет напряженным. Единственное, что под вопросом — Иванович. Ключевой игрок «Зенита» в обороне, что может быть на руку «Локомотиву», но тем не менее шансы будут равны.

«Спартак» — «Ростов»

Что касается матча «Спартак» — «Ростов». Думаю, что обстановка внутри «Спартака» она в целом отрицательно сказывается на атмосфере внутри команды. Тем не менее возможность повторить прошлогодний успех и сделать для этого для этого все, как правило, объединяют игроков. Думаю, что сейчас, если удастся, отбросить все личное и думать только об интересах команды, об интересах болельщиков, то у «Спартака» будет хорошая возможность для того, чтобы добиться победы.

Единственное, что смущает — это игра в обороне. Если атаку не подкрепить надежностью, то думаю, что мы можем говорить о ничейном результате. Что касается «Ростова», то он сыграл матч с «Тосно», его по-разному можно оценивать. Я не думаю, что у «Ростова» сегодня есть игра, которая позволит сыграть на равных со «Спартаком». Но, учитывая ситуацию в турнирной таблице, я думаю, что нацеленность на результата сыграть рационально возможно и приведет к ничейному результату, но, думаю, что к победе ближе «Спартак».