Футбольный журналист, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Артур Петросьян записал видео с прогнозом на матч «Челси» – «Ливерпуль» в 37-м туре АПЛ. Он предложил 4 ставки на этот поединок.

Я Артур Петросьян и это мой прогноз на матч предпоследнего тура АПЛ «Челси» — «Ливерпуль». Понятно, что «Ливерпуль» проводит сумасшедший сезон. Тройка нападения проводит сумасшедший сезон. В целом команда действует опять же сумасшедше в этом сезоне. Перед тем, как сыграть в своем главном матче сезона «красные» все-таки начали себя беречь.

Была домашняя игра со «Стоком — 0:0. Вполне «мерсисайдцы» могли и проиграть. не все сильнейшие футболисты играли в этом матче. Была ответная игра с «Ромой» в Риме, где не совсем серьезно действовала команда, пропустив четыре мяча. Могла вполне, если бы «Роме» повезло чуть больше и судья был бы более благосклонен к итальянцем, упустить преимущество в три мяча. в то же время не отпускало ощущение, что стоило бы «Ливерпулю» поднажать и все было бы как надо.

Но ногу с педали газа «Ливерпуль» в последнее время снял. В принципе это все было объяснимо. После первый игры было понятно, что выйдет команда в финал. В последних играх все мысли были связаны с 26 мая, с финалом Лиги чемпионов в Киеве.

Что касается турнирной ситуации, то «Ливерпулю» осталось либо сыграть вничью с «Челси» и обеспечить себе место в четверке, либо просто выиграть в последнем матче сезона дома в матче с «Брайтоном». Думаю, что, скорее всего, все вопросы «Ливерпуль» решит в последнем матче чемпионата у себя на «Энфилде».

Что касается «Челси», то у «синих» остается надежда на четверку, пусть она и призрачная, но тем не менее она есть. Обогнать «Ливерпуль» или «Тоттенхэм», ударно завершив сезона и получив право на Лигу чемпионов. К слову, со следующего сезона все четыре команды английские получают путевки в групповой этап Лиги чемпионов. В отличие от предыдущих сезонов, когда четвертому месту приходилось играть в квалификации.

Прибавили в последнее время и Фабрегас, и Азар, и Жиру. В целом, как это часто бывает команды, средне проводящие середину сезона, под конец прибавляют и показывают себя во всей красе. Есть тут разные разные причины, о которых не будем распространяться.

Чт касается конкретно этой игры. Мне кажется, что «Ливерпуль» снова не будет играть в полную силу. Скорее всего после выматывающей в физическом и моральном плане игре в Риме Клопп снова побережет некоторых своих игроков, предоставив шансы ближайшему резерву. так что рвать и метать, скорее всего, «мерсисайдцы» здесь не будут. Для «Челси» это последняя большая домашняя игра у Антонио Конте и игроков. Мне кажется, что как раз «синие» должны здесь себя показать.

Если говорить о ставках, то приглянулось несколько. Во-первых, победа «Челси» по угловым в первом тайме. Мне кажется, что именно хозяева тут будут играть с позиции силы со старта матча. Тем более что и коэффициент на это событие очень даже приличный — 2,0 на то, что в первом тайме «Челси» подаст угловых больше.

Далее, желтые карточки. В последних трех играх футболисты «Челси» получили всего одно предупреждение. «Ливерпуль» в последних трех матчах чемпионата получил всего три предупреждения. Я не думаю, что здесь будет какая-то нервная или грубая игра. Скорее всего, все пройдет достаточно спокойно, без чрезмерного упорства со стороны обеих команд. К тому же и игроки «Ливерпуля» будут себя подсознательно беречь перед маем, и игроки «Челси», многим из которых предстоит чемпионат мира в ближайшее время. Поэтому мне здесь нравится ставка тотал меньше 3,5 желтых карточки за тот же коэффициент — 2,0.

Касаемо исходов, то рискну предположить, что «Челси» тут как минимум не проиграет. С нулем ставка за 1,70. Можно еще попробовать поставить на индивидуальный тотал «Челси», который. как мне кажется, имеет неплохие шансы забить больше полутора мячей. Коэффициент на это также в районе двойки.

Такие ставки. не совсем обычные для этого сезона. не часто приходится ставить против «Ливерпуля», но я думаю, что здесь «Ливерпуль» не покажет себя во всей красе, сохранив силы для последнего домашнего матча с «Брайтоном» и финала Лиги чемпионов против «Реала».