Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии и Англии, сделал прогноз на матч ЦСКА – «Арсенал» в 29-м туре РФПЛ. Встреча состоится в воскресенье на стадионе «ВЭБ-Арена» в Москве. Эксперт «Рейтинга Букмекеров» в предстоящей встрече ставит на то, что армейцы забьют в обоих таймах.

Думаю, что тульский клуб немного утратил мотивацию. Он думал, что в последнем туре будет решать судьбу чемпионата, а теперь, получается, это не совсем так. С другой стороны, у «Арсенала» сохраняется возможность получить еврокубковое место. Не будем сейчас вникать в нюансы кубкового финала, тонкости получения лицензии «Тосно» или курским «Авангардом». Доигрывать сезон «Арсенал» будет всерьез. Другое дело, насколько он в состоянии это делать.

Мне кажется, что сейчас ЦСКА объективно лучше. ЦСКА понимает, что есть хороший шанс попасть в Лигу чемпионов, пусть даже в квалификацию. ЦСКА будет делать все, чтобы победить. Моя ставка — «ЦСКА забьет в каждом тайме» с коэффициентом 2,0. Думаю, это наиболее подходящий вариант для этой встречи.