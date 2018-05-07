Хоккейный обозреватель Максим Лебедев специально для «Рейтинга Букмекеров» дал прогноз на матч Беларусь — Россия, который состоится в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею 2018 года. Он считает, что победу одержат российские хоккеисты.

Главный вопрос, стоящий на повестке дня: следует ли считать сборную Беларуси приличным соперником для сборной России?

Очевидно, что белорусы привычно загнали себя за Можай, там вывелись в чистое поле и приставились лбом к стенке. Понятно, что против шведов белорусов «тут не стояло», но после крупного поражения от французов, которых россияне чуть раньше порвали на ветошь, навевают разные нецензурные мысли о перспективах белорусского хоккея.

Сборная Беларуси забивает две шайбы за два матча, то есть одну шайбу в среднем за матч – сборная России пропускает даже меньше. Зато россияне забивают в среднем по семь шайб за игру, а Беларусь пропускает в среднем по пять с половиной. В общем, как ни крути, «нет у вас методов против Кости Сапрыкина».

Понятно, что в матче с Россией братья-белорусы лягут костьми и будут грызть не только лед, но и борта, но вряд ли им это поможет. Со слабыми командами наша сборная, слава богу, научилась разбираться не перенапрягаясь, а к сильным сборным нынешнюю Беларусь невозможно причислить даже в пьяном угаре.

Таким образом, белорусы будут биты, а может быть, даже измордованы. Никто не удивится, если это произойдет всухую. У нас в воротах будет Игорь Шестеркин, который давно уже спит и видит, как вытесняет Васю Кошечкина из ворот. А белорусы кого в калитку ни ставят – всякому накидывают полную авоську.

То есть безусловная победа россиян, в основное время и с большой долей вероятности всухую.