Экс-главный тренер сборной России, олимпийский чемпион и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Анатолий Бышовец дал прогнозы на матч 29-го тура РФПЛ «Рубин» — «Уфа».

Есть подозрения, что «Рубин» может добиться победы, несмотря на то, что я симпатизирую «Уфе». Сомневаюсь, что она сможет добыть даже ничейный результат. «Рубин», правда, тут сыграл с «Динамо» в неизвестно что…

Но мне кажется, у Бердыева достаточный уровень игроков. Контригра будет, но очень тяжело дался матч команде Семака против «СКА-Хабаровск», победа была добыта не без судейской ошибки. Объективно – уровень подготовленности казанцев достаточный, а «Уфа» — организованная команда, но этого может оказаться мало, ведь помимо всего это дерби.