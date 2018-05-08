Профессиональный гандикаппер, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Олег Жуков спрогнозировал матч «Суонси» – «Саутгемптон» в 31-м туре АПЛ. Он предлагает ставить тотал больше 3,5 желтых карточек.

Командам АПЛ до конца сезона осталось провести 1-2 матча. И пока что вакантны два места вылетающих клубов (одно забронировал «Сток Сити»). Претендентов четверо, и среди них — «Суонси Сити» и «Саутгемптон». Пока у обоих клубов по 33 очка, на 2 больше, чем у «Вест Бромвича» и на 3 меньше, чем у «Хаддерсфилда». У «Саутгемптона» лучше разность мячей, зато у «Суонси Сити» последний матч против «Сток Сити», а у «Саутгемптона» игра с «Манчестер Сити». Так что, по большому счету, ничья тут никому не нужна, и команды будут биться только за победу.

Надо сказать, что близость Чемпионшипа заставила «Суонси Сити» и «Саутгемптон» играть в последних матчах, не жалея ни себя, ни соперника. Итог: 4 ЖК у «лебедей» в последнем поединке против «Борнмута», 5+5 ЖК у «святых» против «Эвертона» и того же «Борнмута». Так что в очной встрече наши герои по паре ЖК должны получить.

Матч судит Майкл Оливер, самый востребованный арбитр АПЛ сезона-2017/18 — это будет его 29-я игра. Это тот самый Оливер, который выгнал Буффона в игре ЛЧ против «Реала». Три последних матча с участием команд, претендующих на вылет, он отсудил так (привожу счет ЖК): «Лестер» — «Сток Сити» 1:3, «Хаддерсфилд» — «Суонси Сити» 2:3, «Вест Хэм» — «Сток Сити» 2:3.