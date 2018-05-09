Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт «Рейтинга Букмекеров» и БК «Лига Ставок» Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Лестер» – «Арсенал» в рамках перенесенного 31-го тура английской футбольной Премьер-лиги сезона-2017/18. Поединок состоится 9 мая в 21:45 по московскому времени. Эксперт предлагает поставить на гостей, и думает, что встреча получится богатой на голы.

«Арсенал» атакующая команда. Неслучайно «канониры» в чемпионате забили уже 72 мяча. Это очень приличный показатель. Но и «Лестер» на своем поле, конечно, что-нибудь сможет создать в нападении. У этой команды очень быстрые футболисты атаки.

В плане результата отдаю предпочтение «Арсеналу». В конце сезона он выглядит предпочтительнее «Лестера». Да, и уже известно об изменениях в лондонском клубе. Футболистам нужно проявлять себя. Поэтому думаю, что «Арсенал» победит.