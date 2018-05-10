Двукратный обладатель Кубка Гагарина, бывший хоккеист московского «Динамо», казанского «Ак Барса», комментатор «КХЛ ТВ» и эксперт «Рейтинга Букмекеров» Алексей Бадюков сделал прогноз на матч Чехия – Россия в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею. Игра состоится в четверг, 10 мая, в Копенгагене на «Роял-Арене». Эксперт считает, что сборная России одержит победу только в дополнительное время или в серии буллитов.

Мы все перевалили за экватор группового этапа на этом чемпионате мира. У сборной России было три легких матча, три легких соперника, которых мы обыграли с крупными счетами. Напомню, что выиграли у Франции со счетом 7:0, у Австрии — 7:0, у Беларуси — 6:0. Наконец-то, мы увидим настоящую борьбу. Матч против сборной Чехии станет серьезной проверкой для наших ребят.

У чехов добавились игроки в команде. На раскатке мы увидим Якуба Крейчика и Давида Пастрняка, которые приехали из НХЛ и уже прошли диспансеризацию. Возможно, против нашей команды они уже сыграют.

В сборную России приехал Гусев, поэтому небольшое преимущество я отдаю нашей команде. Предстоит очень тяжелый и серьезный матч. Чехи сведут все свои ошибки к минимуму, поэтому шансов на быстрые контратаки будет меньше. Я предположу, что основное время матча закончится ничейным исходом, а уже в дополнительное время или в серии буллитов победу одержит сборная России.