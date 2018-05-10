Экс пятая ракетка мира, комментатор на канале Eurosport, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Анна Чакветадзе спрогнозировала матч Симона Халеп – Каролина Плишкова в четвертьфинале женского турнира категории Premier, который проходит в Мадриде. Поединок состоится в четверг, 10 мая. Эксперт считает, что в предстоящем матче будет сыграно минимум 22 гейма.

У Симоны Халеп интересная полоса наступила. В среду она играла с Кристиной Плишковой, а в четверг матч с Каролиной Плишковой. Забавно вышло.

С Кристиной Халеп справилась вроде бы легко 6:1, 6:4, но во втором сете чешка не использовала массу возможностей на подаче румынки, включая тройной брейк-пойнт, а в конце партии не удержала свою подачу.

С Каролиной Халеп будет намного сложнее. Она сейчас в великолепной форме, выиграла турнир в Штутгарте, сегодня смела с корта Слоан Стивенс. Тот момент, что корты очень быстрые в Мадриде, играет за Плишкову. Вообще, счет личных встреч в пользу Халеп — 6-1, но в прошлом году в полуфинале «Ролан Гаррос» они сыграли затяжной трехсетовый матч. То есть Плишкова готова играть на грунте с Халеп.

Предположу, что больше 21,5 гейма сыграют девушки. Не будет Халеп легко на этот раз.