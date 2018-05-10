Экс-нападающий сборной России по футболу, новый эксперт «Рейтинга Букмекеров» Роман Павлюченко сделал прогноз на пропущенный матч 31-го тура АПЛ «Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится в четверг, 10 мая, на стадионе «Олимпийский» в Лондоне. Эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что гости победят.

«Манчестер Юнайтед» — второй в таблице, ему вроде бы ничего не нужно на финише сезона. Но все-таки после поражения в прошлом туре от «Брайтона» должна проявиться гордость. Нельзя же проигрывать еще раз, причем команде, которая сильно уступает в классе.

«Вест Хэм» благодаря результатам других команд остался в Премьер-лиге. Конечно, помогла победа в прошлом туре над «Лестером», она сыграла ключевую роль. Задача выполнена, и теперь лондонская команда может расслабиться. Не лучший сезон она провела. Но хорошо, что не вылетели.

Ставлю в этом матче на «Манчестер Юнайтед». Своей победой должны они поддержать сэра Алекса Фергюсона, который попал в больницу. Ну и вообще самолюбие футболистов должно сыграть ключевую роль. Матч не будет простым, это выезд, но с минимальным счетом «Манчестер Юнайтед» победит.