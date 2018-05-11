Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканала Eurosport, эксперт «Рейтинга Букмекеров» Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Каролин Гарсия — Кики Бертенс в полуфинале женского турнира категории Premier, который проходит в Мадриде. Поединок состоится в пятницу, 11 мая. Эксперт считает, что в предстоящем матче победит голландская теннисистка.

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Давно не виделись, не слышались. Кики Бертенс – Каролин Гарсия – именно на этот матч я буду давать прогноз. Что я хочу вам сказать? Честно, я не видела, как играет Гарсия на этом турнире, но зато мне удалось посмотреть выступление Кики Бертенс. Сегодня она играла против Марии Шараповой. Можно даже немножко сравнить Гарсию и Машу, потому что они обе играют плоско. У Шараповой первая подача получше, но стиль примерно идентичный.

Мне кажется, что грунтовое покрытие больше подходит Кики Бертенс. Она мне понравилась, стабильно играет, очень хорошо для грунта держит мяч, вращает, когда нужно, пробивает. Плюс коучинг феноменально действует на девушек – тренер выйдет, подскажет, сразу начинают выполнять задумку наставника. Это очень сильно влияет на игру. Слютер ей пару раз по делу подсказал в игре с Шараповой. Я думаю, что все-таки победит Бертенс. Хочу рискнуть, надеюсь, что вы со мной.